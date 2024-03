Napoli, alla Mela 200 amici per festeggiare Cecilia Donadio e Tonino Colangelo

Solo loro due potevano. Alla Mela di via dei Mille, il più storico e autentico night club della movida napoletana da poco riaperto, Cicci & Tonino hanno gremito di amore e amici un lungo lunedì sera per festeggiare «Oltre Cento Anni in Due», come recitava l’invito whatsapp: due compleanni e una lunga meravigliosa storia d’amore.

Sono Cecilia Dionadio, popolare volto del tg3 Campania e del memorabile Music&TheCity, e Tonino Colangelo, il più abile organizzatore delle notti partenopee dagli anni ‘70 e ‘80 tra la Mela e lo Chez Moi: un po’ revival e un po’ Amarcord, hanno chiamato a raccolta tutti gli amici di una vita, quelli delle notti in città o il lavoro in Rai fino alle vacanza a Positano.

Lui nel suo iconico pullover in cachemire polvere e lei in black jeans e poncho plissè, hanno accolto dall’ora di aperi-cena oltre duecento ospiti con la colonna sonora di Marco Piccolo, erede alla consolle dei dj che lì si sono avvicendati sin dai primordi con Enzo Lucci detto Tarzan, come la stessa Cecilia ha raccontato nel clou della serata in un racconto attraverso i personaggi dell’epoca, i contest tra amici clienti e gli attori della movida più cult della città, allora giovanissimi e oggi festaioli evergreen.

Entertainer d’eccezione la flamenquita Elkjaer Francobono, che insieme a un gruppo di allieve in costume andaluso s’è esibita con passi e coreografie dal suo show, mentre ad appassionare gli eterni amanti ci hanno pensato prima il sax di Enzo Anastasio con la voce di sister Cristina Donadio per scandire i ricordi musicali della prima Mela e poi l’amico e vicino di casa Franco Ricciardi con “Ammor senza core” accappella.

Dall’immancabile reporter Pippo by Capri gli scatti delle torte e la mega t-shirt indossata a due con 100 foto di Cicci & Tony in un collage a cuore, mentre partiva “Don’t stop me now” dei Queen cantata da tutti: i figli Michele e Bianca col compagno Ivan Iannucci, i colleghi Rai, dal direttore del centro di produzione Antonio Parlati e consorte Gabriella al videomaker Felice Iovino, gli amici Claudia Capasso con Gaetano Del Pezzo, Luciano Monte, Michele e Stefania Scognamiglio, Rosalba e Davide De Blasio, Franco e Valeria Rendano, Luca e Monica Murolo, Alessio Visone, Sergio e Miriam Bella, Claudio e Oretta Riccio, Gigi e Carla Angrisani, Gisella Macchiaroli e Guido Gnocchi, Peppe e Elena Camerlingo, Patrizio e Checca Rispo,Martia Cugnin, Maria Carmen Villani, Raoul De Luca, Mariella Russo, Andrea e Alessandro Cannavale, Monica Sarnelli, Dario e Francesca Andreano, Paolo e Giovanna Lubrano, Ettore De Lorenzo e tanti altri.