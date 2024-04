«L’amore è ...» Charity Gala Lilt Napoli: ospiti De Giovanni, Merolla, Sansone e Ansanelli

Il musicista Ciccio Merolla, autore della mitica “Malatia”, lo scrittore Maurizio De Giovanni, l’attrice, imprenditrice Lara Sansone, il regista, sceneggiatore Gianluca Ansanelli, saranno gli special guest della XIII edizione de “L’amore è ...” il Charity Gala a favore della Lilt Napoli, presieduta dal Prof. Adolfo Gallipoli d’Errico, ideato e organizzato da Maridì Communication.

L’evento, che si svolgerà il prossimo 18 aprile sera nella splendida cornice di Villa Mazzarella a Posillipo (Napoli), ha come finalità la raccolta fondi per sostenere il progetto “Shiatsu” teso al recupero del benessere psico-fisico del paziente oncologico. La serata, condotta dalla giornalista Maridì Vicedomini, si articolerà in più momenti, declinando l’arte nei suoi aspetti più affascinanti, dalla musica, al cinema, alla moda, al teatro, alla scrittura.

Come ouverture, in passerella, il grande ritorno di Eles Couture by Ester Gatta che proporrà “Kore” una nuova collezione ispirata a Kore, dea della mitologia greca, in latino Persefone, artefice del risveglio della natura al suo passaggio sulla terra per due mesi all’anno, ma dedicata anche al grande cuore di Napoli che trasuda di generosità e di pietas per i più deboli.

A seguire, una capsule della nuova collezione 2024/2025 di Umberto Antonelli Pellicceria con una serie di pregiati outfit dai tagli perfetti e dai colori brillanti quali il fucsia, il verde acido, il giallo al fine di ravvivare i grigiori invernali. Molto attese le performance artistiche e musicali che si alterneranno nel corso dell’evento. Dulcis in fundo, dinner buffet dello Chef della casa e le delizie del Pastry Chef Aniello Esposito (Dolce e Caffè) accompagnate dall’aroma inconfondibile di Kamo Caffè, brand di antica tradizione che omaggerà gli ospiti con le miscele della linea cialde presso la Coffee Station.

Da segnalare, tra gli autorevoli partner della kermesse, la BCC Napoli, banca etica per eccellenza, l’azienda Ortopedia Meridionale di Salvio Zungri, e lo Studio Odontoiatrico del Dott. Domenico Monda che opera in maniera professionale inseguendo le tecnologie più avanzate al fine di donare ai pazienti una perfetta salute dentale ed un sorriso senza tempo.