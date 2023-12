La sesta edizione del progetto “Rotary per le Forze dell’Ordine” sarà presentata lunedì 4 dicembre alle 18.00 nel corso di un incontro informale organizzato dai Rotary Clubs Napoli Castel dell’Ovo e Napoli Parthenope. L’appuntamento è all’hotel Royal Continental dove i presidenti Mario Schiano (Castel dell’Ovo) e Umberto Patroni Griffi (Parthenope) illustreranno, con i loro rispettivi coordinatori responsabili Alfredo Ruosi e Laura Giordano, l’importante progetto dedicato agli orfani della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, legati al nostro territorio i cui genitori sono deceduti in corso di attività di servizio, ma non per cause di servizio.

Il progetto, che vedrà la consegna di 10 borse di studio, si inserisce all’interno del Rotary International Distretto 2101 (Regione Campania), azione tesa a confermare la vicinanza della organizzazione all'impegno profuso dalle Forze dell'Ordine a difesa del cittadino.

Tramite un fundraising, organizzato in più di 80 Club del Distretto 2101 (Campania) del Rotary International, sono stati raccolti i fondi necessari ad erogare le borse di studio da assegnare agli orfani, per proseguire gli studi, poter pagare le rette, acquistare i libri e supportare anche i fuori sede, secondo le indicazioni dei Tre Comandi Generali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in una cerimonia di consegna.

All’incontro di lunedì 4 dicembre è prevista la presenza del governatore del Distretto Rotary 2101 Rotary per le Forze dell’Ordine all’hotel Royal Continental, per la Diocesi di Napoli l’Arcivescovo Emerito di Napoli Cardinale Sepe, per Il Comune di Napoli l’assessore alla polizia municipale ed alla legalità Antonio de Iesu, Leandro Sansone per la Banca Unicredit, Vincenzo Cafarelli della Euronics Gruppo Tufano, Stefano Popolo Direttore Generale del Gruppo PSB, Eraldo Turi Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli, Riccardo Montanino presidente della Fondazione scientifica Andronikos Ets; nonché alti rappresentanti di UniCredit, della polizia di Stato dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.