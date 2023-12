A Sorrento apre il villaggio di Babbo Natale con tutte le sue magiche attrazioni

Babbo Natale torna a Sorrento in compagnia dei folletti, delle renne e di tutti i suoi magici amici del mondo incantato che anima le feste. E come tradizione allestisce il suo «ufficio» nel meraviglioso parco che circonda Villa Fiorentino, ospite del Comune e della Fondazione Sorrento.

Da stasera e fino al 26 dicembre il simpatico nonnino dalla risata contagiosa accoglierà i bambini che arriveranno per consegnare nelle sue possenti mani le loro letterine con i buoni propositi per l’anno nuovo e, soprattutto, l’elenco dei regali che sperano di trovare sotto l’albero la mattina del giorno di Natale (o magari nella calza della Befana per i ritardatari).

E quest’anno Santa Claus ha deciso di fare le cose decisamente in grande.

Avrà tutto uno staff di elfi ad affiancarlo nella sua missione in Costiera. Ci sono gli addetti all’ufficio postale chiamati a curare lo smistamento della corrispondenza, quelli che si occupano dell’archivio «buoni e cattivi» (ma si sa i bambini cattivi non esistono), altri fidati collaboratori che sono impegnati nel laboratorio per la costruzione dei giocattoli ed anche gli chef assegnati alla pasticceria. Toccherà, invece, ai ballerini dell’Academy Musical & Danza dare vita allo spettacolo «Il Grinch».

Si comincia oggi pomeriggio, alle ore 17, con la grande parata con partenza da piazza Angelina Lauro. Il corteo festoso si sposterà lungo il corso Italia fino a raggiungere piazza Tasso per gli immancabili selfie davanti al grande albero pieno di luci, per poi proseguire attraverso l’area pedonale urbana ed arrivare all’ingresso di Villa Fiorentino per partecipare al taglio del nastro con il sindaco Massimo Coppola.

Una lunga sfilata che vedrà la partecipazione di tutti i personaggi che animano il villaggio di Babbo Natale e scandita nell’avanzare dal ritmo incalzante di una banda musicale formata da personaggi delle favole. Una volta inaugurato, il piccolo borgo fiabesco con tutte le sue attrazioni sarà poi pronto ad accogliere i più piccoli tutti i giorni (ad eccezione del 24 dicembre quando sarà chiuso) dalle ore 16 alle ore 20.

Non finisce qui. Nelle prossime settimane sono in programma anche tanti eventi speciali. L’8 dicembre ci sarà uno spettacolo di magia, mentre il pomeriggio del 10 sarà dedicato alle favole con le mascotte e le principesse della Disney. Il 23 appuntamento con il magnifico spettacolo delle bolle di sapone colorate ed il 26 si chiude con la grande tombolata in compagnia di Mago Merlino. E ancora. Nei giorni 9, 10, 16, 17, 23 e 26 dicembre i piccoli più scatenati potranno ballare con le hit della baby dance firmata Ilaria Propoli della Open Club.

Il costo del biglietto per l’ingresso al borgo animato allestito nel vasto giardino che circonda Villa Fiorentino è di 3 euro (accesso gratuito per i residenti a Sorrento). Il villaggio di Babbo Natale, come tutti gli eventi delle feste organizzati dal Comune di Sorrento in collaborazione con la Regione Campania e la Fondazione Sorrento, è inserito nel cartellone M’Illumino d’Inverno. Contenitore di manifestazioni che, sempre oggi, a partire dalle 11, prevede l’esibizione itinerante della street band «Boomerang Orkestra», che si sposterà lungo il corso Italia ed attraverso i vicoletti del centro storico portando la sua coinvolgente musica nel cuore antico della città.