Quarant'anni e non sentirli. È il motto di Cristiana Indolfi, pediatra e segretaria della Siaip (società italiana di allergologia pediatrica), che giovedì sera ha festeggiato il compleanno. Mamma di due bambini, Lorenzo dieci anni e Leonardo cinque, è sposata con Marco Campora, penalista e presidente della Camera penale di Napoli. Palazzo San Teodoro la location scelta per accogliere amici e parenti. Una dimora storica in antitesi con Saint Tropez, il tema scelto per la serata. Ad animare infatti l'evento cinque ballerine, tre cantanti, un sassofonista e una dj arrivati direttamente da L'Opera, il famoso locale tropeziano. Un inno alla vita è stato il messaggio lanciato dalla dottoressa che ha chiesto agli invitati un outfit elegante. «Sono molto felice di aver organizzato questa festa ha raccontato emozionata dopo il covid avevamo il desiderio di condividere un momento di gioia con i nostri cari. Ho ricevuto tanto amore, non solo durante la serata, ma anche il giorno dopo».

Energia pura per questa mamma che ha voluto dare un tocco personale agli spettacoli che si sono susseguiti durante la cena. «Il corpo di ballo ha spiegato la neo quarantenne mi ha preparato un video con una coreografia da imparare e provare settimane prima della festa, una performance che ha lasciato gli invitati senza fiato». Riposto nei camerini l'elegante abito lungo, per l'esibizione la dottoressa Cristiana ha indossato un tubino corto con pailettes rosa. Ha chiuso poi lo spettacolo portando sul palco una chitarra in onore del marito, appassionato di musica. Oltre ai piccoli di casa Campora, tanti gli ospiti del mondo dell'imprenditoria e delle professioni. Hanno ballato e festeggiato oltre la mezzanotte: Alessandro Azzola, Massimo Maione, patron dell'hotel Vesuvio, Mena Marano e Peppe Ammaturo, Andrea Langella, patron della Juve Stabia accompagnato dalla moglie Ersilia; Giorgia e Alessandro Consonni, Imma e Salvio Zungri, Valentina e Raffaele Nigro. Brindisi condiviso insieme a Domenico Ciruzzi con la moglie Antonella Stefanucci, Giovanna Puoti, Francesco e Claudia Florio, Toto Di Nocera, Monica Cacace, Silvio Perrotta con la moglie Daniela Di Pinto, Fernando Capezzuto, Sonia Capece, Maurizio e Lilly Carotenuto, Anna Ziccardi, Paolo e Ilaria Castelluccio. Tra gli ospiti anche esponenti della politica campana e partenopea tra cui Leonardo Impegno, Peppe Sommese, Ciro Buonajuto e Demetrio Paipais.