Napoli, a Posillipo Pasqua e Pasquetta si festeggiano da «Riserva Rooftop»

A Posillpo Pasqua e Pasquetta si festeggiano sulle terrazze di Riserva, con rooftop e sky lounge. Lo chef Davide Cannavale propone i suoi piatti con gli special regionali che omaggiano la Basilicata e i classici della cucina tradizionale per onorare la festa. In tavola: tagliere della tradizione con casatielli e fave, mescafrancesca in doppia consistenza di piselli, stracotto di agnello, patate arrosto e salsa al caprino, costine e tbon di agnello ai carboni vivi, e pastiera 3.0, accompagnati dai drink “mixology gourmet”, preparati con tecniche di alta pasticceria.

E riapre la sky lounge Martini, la prima del Sud Italia, l’elegante salotto all’aperto con american bar, menu bistró, musica e vista mozzafiato sullo sky line della città. Nel locale di Sasi Maresca, Roberto e Andrea Bianco, sulla collina di Posillipo, lo stile è giovane e la creatività in fatto di drink non conosce confini. Anche a Pasqua Riserva Rooftop si conferma una tra le mete della «cocktellerie» più ricercate della città, dove accompagnare i piatti pasquali con drink indimenticabili e una terrazza come poche a Napoli.

Tra gli aperitivi da gustare a Pasqua creati dai bar tender Mirko Lamagna e Mickael Reale: lo “Smokey-riserva” con bourbon infuso al fumo, liquore alla ciligia, vermut rosso, bitter agli agrumi e il “Non te lo aspetti” con cachca lavata all’olio di cocco, liquore homade basilico, sciroppo di zucchero sale e vaniglia, purea mango, lime e il “New flavor” con rum blanco, premix di mandorle caramellate, succo banana chiarificato, latte di cocco.