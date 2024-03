A Pasquetta la rete museale resta aperta

A Pasquetta la Rete Museale della Provincia di Benevento resta aperta ai visitatori così come sarà aperta al pubblico anche la Rocca dei Rettori con la sua Sezione Museale e le sale espositive. Lo rende noto il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi.



L'assessore al Traffico Attilio Cappa intanto rende noto che con ordinanza dirigenziale è stato disposto il dispositivo che disciplina la circolazione in occasione della Processione del Cristo Morto, in programma domani 29 marzo. Prevede l'istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva rimozione coatta dalle ore 16,00 del a fine processione sul seguente percorso: Cattedrale, Corso Garibaldi, Piazza IV Novembre, Viale Dei Rettori, via Del Pomerio, via Goduti e piazza Duomo; chiusura al traffico, dalle ore 19,00 al passaggio della processione o non appena se ne presenti la necessità, del 29/03/2024 a fine processione sul seguente percorso:

C.so Garibaldi, Piazza IV Novembre, Viale Dei Rettori, via Del Pomerio, via E. Goduti. Gli agenti del traffico al fine di garantire la fluidità e sicurezza dell'evento religioso potranno attuare ogni utile deviazione al traffico al passaggio della processione.