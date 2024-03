Airola, estate tra eventi e sapori: arriva il Festival internazionale dello street food

Sbarcherà ad Airola , a fine agosto, il, primo evento di turismo «dolce e lento» per tutta la valle Caudina. La manifestezione è in programma dal 29 agosto al primo settembre. In piazza Caduti di Nassirya, quella del mercato, sono attesi gli stand enogastronomici di 4 nazioni e di 14 regioni italiane. Fra queste ultime, la Campania sarà rappresentata dalle migliori aziende di vini, olio extravergine, ortaggi, carne e conserve delle filiere della valle Caudina, che porteranno al debutto il loro nuovissimo marchio «Alta Qualità Caudina». L'evento, organizzato dalla Pro loco di Airola, in collaborazione con il Comune nell'ambito del progetto MaratonArt, intende celebrare il 270esimo anniversario dell'assegnazione con regio decreto del titolo di Città ad Airola. L'obiettivo della manifestazione, però, è cogliere quest'occasione per mettere in mostra le eccellenze enogastronomiche dell'intera valle Caudina.

Insieme al Festival Internazionale dello street food, saranno organizzati eventi a tutto campo: da passeggiate anche in bicicletta lungo gli spettacolari sentieri del Taburno e del Partenio, a visite ai musei della valle.

Come il Museo Nazionale di Montesarchio per ammirare il vaso di Assteas, il Museo del Telefono, il Museo del presepe. Previsti anche incontri e degustazioni presso le aziende vitivinicole con la possibilità di assaggiare i vini caudini che vengono esportati in ben 27 Paesi nel mondo.