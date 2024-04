Cerreto Sannita, legalità e lotta al bullismo: «Oltre il muro» lancia il contest in chiave street art

Sta per concludersi la prima fase di raccolta e selezione di una frase a tema per «Oltre il muro», progetto di rigenerazione di uno spazio storico-culturale ideato e presentato dall'Azione Cattolica, insieme al Seminario, all'istituto «Luigi Sodo», alla Caritas, all'Ufficio Migrantes, alla coop sociale ICare, all'associazione «L'agorà» di Dugenta, al Movimento studenti di Azione Cattolica e ai principali attori sociali di Cerreto Sannita come Forum Giovani, Pro Loco «Cominium», Azione Cattolica interparrocchiale e le parrocchie del «Sacratissimo Cuore di Gesù nella Cattedrale» e «San Martino Vescovo»

Il progetto, tra i vincitori del bando di progettazione sociale 2023 «Idee in Movimento» del Movimento lavoratori di Azione Cattolica (in collaborazione con l'Ufficio della Pastorale sociale e del lavoro, il progetto Policoro e la Caritas Italiana) alla XVIII Giornata della progettazione sociale, riguarda la rigenerazione di uno spazio storico-culturale, da sempre inclusivo e aggregativo, come il campo sportivo del seminario diocesano di Cerreto Sannita, attraverso un contest artistico-comunitario (street art con laboratori di muralismo urbano, serigrafia e stencil) sui temi della legalità, della lotta alle mafie e del contrasto a ogni violenza e al bullismo.

La frase a tema più votata dai componenti del gruppo di lavoro, ispirerà il lavoro degli street artist.

«Ci siamo incamminati ufficialmente – ha spiegato in una nota la presidente dell'Azione Cattolica diocesana Lia Salomone – per iniziare ad andare “oltre il muro” in questo progetto che si propone di rigenerare artisticamente un bene, valorizzandolo e coinvolgendo la stessa comunità che quel bene storico-culturale lo vive in prima persona».