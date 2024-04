Elezioni, oggi 30 aprile e domani primo maggio date clou. Si depositano le liste per le elezioni europee. Un adempimento che per la circoscrizione meridionale si svolge presso la cancelleria della Corte di Appello di Napoli al Centro direzionale, tra le 8 e le 20. Le liste dopo le verifiche, in particolare per le firme dei sottoscrittori per i gruppi politici non rappresentati in Parlamento, saranno sorteggiate per l'ordine di collocazione sulla scheda elettorale.

Gli elettori chiamati al voto per le Europee nella provincia sannita ammontano a 271.819. Dal 25 aprile è in corso un ulteriore rilevazione sugli aventi diritto al voto ed i dati in queste ore vengono inviati all'ufficio elettorale della Prefettura che coordina le operazioni di voto. L'ultima rilevazione sul numero dei votanti è prevista 15 giorni prima della consultazione elettorale, con la cancellazione anche degli elettori deceduti, ma le variazioni rispetto ai dati già esistenti sono minime. Tutta l’organizzazione sul territorio è coordinata dal prefetto Carlo Torlontano.

Nei giorni scorsi c'è stata l' affissione dei manifesti elettorali che avviene 45 giorni prima della consultazione, dunque entro il 25 aprile. In queste ore si è anche proceduto alla verifica da parte dei singoli Comuni del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali. Ed è imminente da parte della Corte di Appello la nomina dei presidenti di seggio. Invece gli scrutatori saranno sorteggiati nella prossima settimana presso i vari Comuni.

LA NOVITÀ

La novità di questa consultazione elettorale è il voto di sabato, l’8 giugno, un evento senza precedenti. Infatti i seggi saranno aperti sia per votare per le elezioni europee che nei Comuni dove si rinnovano i Consigli comunali alle 14 del sabato e resteranno aperti fino alle 22. I componenti dei seggi si dovranno pertanto insediare nella mattina di sabato per procedere alla vidimazione delle schede ed agli altri adempimenti. Domenica 9 giugno si voterà dalle 7 alle 23; appena chiusi i seggi inizierà lo spoglio delle schede per le europee e si andrà avanti per tutta la notte. Il 10 giugno dalle 14 invece si svolgerà lo spoglio nei 26 Comuni sanniti dove si rinnovano i consigli. Saranno 67.723 gli elettori sanniti interessati al rinnovo dei 26 consigli comunali. Una data essenziale per le amministrative è quella di presentazione delle liste che è in programma per venerdì 10 maggio presso le segreteria dei Comuni interessati al rinnovo delle assise, dalle 8 alle 20, ed il giorno seguente, sabato 11. dalle 8 alle 12. Le liste una volta presentate passeranno al vaglio delle commissioni elettorali che sono ubicate a Guarda, San Giorgio del Sannio, Solopaca, Airola, Montesarchio Benevento. I Comuni interessati a questo turno elettorale sono Amorosi (2.609 elettori), Apice (5.283), Baselice (3.183), Bonea (1.302), Casalduni (1.675), Cautano (1.693), Circello (3.046), Colle Sannita (4.139), Cusano Mutri (4.809), Durazzano (2.277), Faicchio (3.518), Forchia (1.118), Fragneto Monforte (2.035), Melizzano (1.829), Moiano (3.586), Montefalcone (1.816), Pannarano (1.895), Paolisi (2.102), Paupisi (1.351), Pietraroia (816), Puglianello (1.296), San Lorenzello (2.155), Sant'Arcangelo Trimonte (463), Tocco Caudio (1.522), Torrecuso (3.062), San Giorgio del Sannio (9.144). Il maggior numero di sezioni elettorali si avrà a San Giorgio del Sannio che ne ha ben 10. In tre di questi Comuni - Torrecuso, Bonea e San Giorgio del Sannio - i consigli sono stati sciolti e vi sono i commissari, rispettivamente Giuseppe La Montagna, Salvatore Guerra e Mara De Feo.