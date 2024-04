Parchi fotovoltaici, il no di «Contrade insieme»

Parchi fotovoltaici, dalle contrade beneventane parte la mobilitazione per dire basta. Si è infatti costituito il comitato «Contrade insieme» che, con una raccolta di firme inviata al sindaco Clemente Mastella, al presidente della Provincia Nino Lombardi, e a quello della Regione Vincenzo De Luca, chiede «il blocco urgente dei parchi fotovoltaici esistenti e delle autorizzazioni per i nuovi impianti che dovranno essere realizzati nel nostro territorio».



Il comitato, tramite il portavoce Valentino Grieco, fa sapere che «le aree da salvaguardare a cui facciamo riferimento sono contrada Monteserrato, contrada La Francesca, contrada Francavilla, dove gli impianti sono presenti e attivi, contrada San Domenico, contrada Panelli, contrada Mosti, contrada Imperatore, contrada Lammia, contrada Vallereccia, contrada Cese, contrada Olivola a cui sono destinate intere spianate di nuovi fotovoltaici».

La mobilitazione mira anche a difendere la produzione agroalimentare «basata sulla coltivazione di ortaggi a km 0, su uliveti e vigneti da cui nascono vini come l’Aglianico e la Falanghina conosciuti in Italia e nel mondo. Le nostre carni e i nostri formaggi sono espressione di tradizione e genuinità. Abbiamo paesaggi naturali e incontaminati da salvaguardare. L’aumento incontrollato di parchi fotovoltaici causerebbe un impatto paesaggistico gravoso, la fertilità del suolo e le colture locali sarebbero compromesse. Dobbiamo difendere le nostre risorse. Dobbiamo proteggere le terre in cui viviamo dalla speculazione finanziaria e dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi».

Alle autorità competenti viene perciò chiesto «di riconsiderare le politiche di sviluppo energetico, garantendo una pianificazione degli impianti fotovoltaici responsabile che tenga conto dell'impatto ambientale e paesaggistico».