La cena, l'alcol, la violenza: 32enne a giudizio

Un uomo cena con una donna in un ristorante alla moda in città, e insieme bevono vino e champagne; poi, in auto, si consuma la violenza sessuale. Questa mattina il Gup Pietro Vinetti ha rinviato a giudizio M.D.G di 32 anni di Boiano, indagato per violenza sessuale con processo fissato per il 26 novembre, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Flavia Felaco. L'uomo è stato difeso dagli avvocati Massimo Romano e Luca Di Carlo.

La giovane donna di 28 anni beneventana si è costituita parte civile con l'avvocato Antonio Leone.

I fatti risalgono alla notte tra il 14 ed il 15 giugno del 2022. Secondo le indagini svolte dai carabinieri, l'uomo avrebbe invitata la donna a cena. I due avrebbero anche bevuto insieme tre bottiglie di vino e champagne. La donna, a quel punto incapace anche di deambulare, veniva accompagnata in auto dove ci sarebbe stato un rapporto sessuale. Poi sarebbe stata abbandonata in strada mentre era ancora in stato confusionale.