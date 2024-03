Fortore, studenti a confronto con l'Arma a San Marco dei Cavoti e a Baselice

Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno incontrato gli studenti e gli insegnanti delle scuole di San Marco dei Cavoti e Baselice nell'ambito degli incontri promossi per diffondere la cultura della legalità.

Il luogotenente Antonio Polito, comandante della stazione di San Marco, è stato accolto presso l'auditorium comunale da tanti giovani e docenti della scuola secondaria di primo grado del locale istituto comprensivo statale, alla presenza della referente scolastica, la professoressa Carmen Pugliese, in rappresentanza della dirigente scolastica Maria Cirocco. Gli studenti hanno mostrato particolare interesse per le pagine e per i profili social dell'Arma e hanno seguito con attenzione un video illustrativo delle attività che i carabinieri sono chiamati a svolgere ogni giorno. Partecipato anche il focus incentrato sui temi della legalità in generale e, nello specifico, su bullismo, cyberbullismo e violenza di genere.

Il maresciallo Francesco Pio Tomaiuolo, comandante della stazione di Baselice, ha inoltre incontrato gli studenti dalla scuola secondaria di primo e secondo grado del locale istituto scolastico comprensivo statale «Enrico Medi» insieme alle docenti responsabili, le professoresse Vera Forte e Incoronata Cilenti, sempre in rappresentanza della dirigente scolastica Maria Cirocco.

Al centro del confronto i reati commessi dai minori, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, la violenza di genere e la legalità in generale.

Nel frattempo, il comando provinciale dei carabinieri consolida la presenza in tutte le occasioni d'incontro con le scuole di ogni ordine e grado della provincia, utili a diffondere la cultura della legalità nelle nuove generazioni.