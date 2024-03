Benevento, provinciali 54 e 55: dalla Rocca arrivano le precisazioni di Giordano

Il dirigente del settore infrastrutture della Provincia, Angelo Carmine Giordano, fornisce alcune precisazioni in merito a un incontro richiesto da amministratori locali sulla situazione in cui versano le provinciali 54 e 55, che interessano il territorio di Baselice, oltre che in relazione alle «risultanze dello stesso colloquio comunicate alla stampa dagli amministratori». Per quanto riguarda la provinciale 54, il dirigente sottolinea come, nell'ambito di un'intesa istituzionale con i Comuni di Baselice e di Foiano, sono stati realizzati negli ultimi mesi e in più punti interventi di ripristino del manto stradale, mentre è in corso di perfezionamento la procedura per la gara d'appalto per lavori da 500mila euro per il rifacimento in altri punti dell'arteria. Per quanto attiene invece la provinciale 55, evidenzia che sono in corso lavori di manutenzione straordinaria per 150mila euro, finalizzati alla messa in sicurezza e per la percorribilità almeno dei tratti più ammalorati. «Va tuttavia osservato che la Sp 55 ha una estensione lineare di circa 20 km e, pertanto, si rende necessario un intervento più articolato e di più ampio respiro. A tale proposito - aggiunge - occorre evidenziare come la recente approvazione del Codice degli appalti, che ha innovato la materia, abbia imposto la revisione della progettazione circa gli interventi da farsi sulla sp 55: si è, infatti, passati dai 3 “steps” precedenti (fattibilità, definitiva ed esecutiva) ai 2 attuali (fattibilità ed esecutiva), che presuppongono una diversa articolazione di tutti gli atti tecnici e amministrativi correlati. Ne

consegue che il progetto a suo tempo redatto, nel contesto della cooperazione istituzionale tra il Comune di Baselice e la Provincia per il riattamento della provinciale55 dell’importo di circa 5,8 milioni di euro, non è più da considerarsi valido ed efficace e, di fatto, deve essere rivisto e riapprovato. Ed è proprio per tale profonda

revisione cui stanno lavorando i tecnici».

Queste le precisazioni racchiuse in una nota per fare chiarezza sulla vicenza, che vede tutti gli attori istituzionali e tecnici impegnati nella risoluzione degli oggettivi problemi di percorribilità che si segnalano in particolare sulla provinciale 55.