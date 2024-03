Omaggio a Pino Daniele, ecco gli studenti-artisti

L'Accademia di Santa Sofia ha ufficializzato i nomi degli studenti che saliranno sul palco del Teatro San Marco, il 10 aprile alle 10 per il concerto omaggio a Pino Daniele «Yes I know…my way» destinato alle scuole di Benevento e provincia. Inizia dunque la fase finale di un lungo viaggio dedicato alla musica di Pino Daniele, iniziato a ottobre 2023 negli istituti superiori grazie al progetto «Pino Daniele – Tra note, emozioni e passioni». Un corposo percorso laboratoriale, promosso grazie al fattivo apporto delle dirigenti Domenica di Sorbo, Gabriella Zoschg e Maria Buonaguro, col coordinamento di Marialuisa Russo, che ha coinvolto centinaia di studentesse e studenti, con incontri propedeutici, lezioni-concerto, sessioni di preselezione, e audizioni finali, condotti da esperti sulla produzione artistica di Pino Daniele.

Il progetto si propone infatti di onorare la figura di Pino Daniele e di promuoverne l’eredità umana, culturale e musicale.

Studenti e studentesse hanno partecipato da protagonisti a esperienze formative che hanno consentito loro di mettersi in gioco e competere per il meritato premio finale, vivere cioè l’esperienza di una vera audizione, per aggiudicarsi la partecipazione allo spettacolo del 10 aprile, confrontandosi sul palco con artisti professionisti. Per la parte musicale, l’Ensemble Umberto Aucone and Friends, con Umberto Aucone sax, Sally Cangiano chitarra e voce, Enzo Del Basso, percussioni, Pino Mazzarano chitarra, Pasquale Riccio batteria, e Michele Visconte basso elettrico. I testi e la narrazione saranno invece curati dall’attrice Monica Carbini.

Per la sezione canto solista saranno in scena Irene Carfora (istituto Fermi di Montesarchio) e Carlotta Pinto (istituto Guacci di Benevento): per la recitazione selezionati Anuarite Bisarco (Guacci) e Simone Pucillo (Ipsar Le Streghe Benevento). Per la sezione coro entrano Alessia Buonomo (istituto De' Liguori Sant'Agata), Marco Candileno (istituto Telesi@ di Telese Terme), Stella Maris Cantone (Guacci), Giovanna Grazia Civitillo (istituto Carafa-Giustiniani Cerreto Sannita) , Marilina De Lucia (liceo Giannone Benevento), Ginevra De Luise (istituto Don Diana Morcone), Matteo Del Prete (istituto Palmieri Rampone Benevento), Antonella Della Pietra (istituto De La Salle Benevento), Azzurra Di Giacomo (Don Diana), Emma Di Maria (De La Salle), Giuseppe LIberato (Guacci), Emanuele Castaldo Napolitano (istituto Lucarelli Benevento), Fabiola Napolitano (De' Liguori), Federica Nappi (istituto Galilei-Vetrone Benevento), Ilaria Paternostro (Don Diana), Giulia Piscopo (Guacci), Alessia Rosato (istituto Virgilio Benevento), Laura Rosella (istituto Alberti Benevento), Sofia Roseti (istituto Medi San Marco dei Cavoti), Maria Sebastianelli (istituto Faicchio-Castelvenere), Maria Chiara Tridente (Virgilio), Benedetta Vessecchia (Don Diana), Sofia Vigliotti (De' Liguori).