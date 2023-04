Taiwan diretta oggi 10 aprile: aerei e navi cinesi simulano un attacco «con armi vere», gli Usa schierano il cacciatorpediniere Milius

Taiwan diretta oggi 10 aprile: continua l'accerchiamento dell'isola da parte della Cina che fa pressioni con manovre militari su larga scala per il terzo giorno consecutivo come rappresaglia per l'incontro della presidente di Taiwan Tsai Ing-wen con il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Kevin McCarthy la scorsa settimana. Questa mattina, il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato che le forze armate taiwanesi stavano monitorando da vicino la situazione e avevano «reagito con calma». Oggi, il ministero ha registrato 59 aerei da combattimento e 11 navi dell'esercito cinese nell'arco di quattro ore. Di questi, 39 aerei avevano attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan ed erano entrati nella zona di identificazione della difesa aerea sud-occidentale di Taiwan, una zona cuscinetto tra lo stato insulare e la Cina.