Tornano neve e freddo (-2,7°) in Irpinia, spettacolo Montevergine

Torna la neve in provincia di Avellino.

Fiocchi durante la notte in Alta Irpinia. Spettacolare lo scenario di Montevergine completamente imbiancato.

L’Osservatorio Meteorologico di Montevergine segnala due centimetri di neve e una temperatura al di sotto dello zero, -2,7° gradi per la precisione.

Coltre bianca anche sull’Altopiano del Laceno e sul monte Terminio. Non si segnalano disagi particolari per la viabilità. Le previsioni meteo annunciano ancora freddo e neve in provincia di Avellino. I fiocchi di neve sono previsti anche per il giorno di Pasqua.