Fondazione Pino Daniele Forever per i bimbi del Pausilipon

Fondazione Pino Daniele Forever e Fondazione Santobono Pausilipon insieme per portare la musica in ospedale.

Martedì 19 marzo, compleanno dell'indimenticabile Pino Daniele, alle ore 12:30, presso la sala dello Scugnizzo dell'Ospedale Pausilipon, in via Posillipo 226, sarà presentato il progetto "Musica in corsia", realizzato grazie al supporto del brand partenopeo Isaia.

Interverranno il Direttore Generale dell'Aorn Santobono-Pausilipon, Rodolfo Conenna; il direttore e il presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon, Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi; Fabiola Sciabbarrasi, presidente della fondazione Pino Daniele Forever; Gianluca Isaia della omonima maison di abbigliamento e Raiz, reduce dai successi di Mare Fuori.