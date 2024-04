Napoli, Airc in piazza con laboratori e attività

Venerdì 19 e sabato 20 aprile in piazza degli Artisti a Napoli, dalle 10.00 alle 18.00, ricercatrici e ricercatori sostenuti da Airc accoglieranno i cittadini negli stand della Fondazione per accompagnarli alla scoperta di laboratori e attività ludiche dedicati al mondo della scienza e della ricerca scientifica.

Tra gli altri sarà presente la ricercatrice Carminia Maria Della Corte dell'Università degli Studi della Campania, impegnata in un progetto per lo studio di nuovi farmaci capaci di superare la resistenza all'immunoterapia nel tumore del polmone a piccole cellule. I volontari Airc, coordinati dal Comitato Regionale Campania, saranno invece a disposizione per offrire materiali informativi e gadget, invitando i cittadini a scegliere Airc al momento della firma del “5 per mille”.

Due i laboratori gratuiti previsti. Il laboratorio di “Estrazione del Dna” punta ad affascinare il pubblico con una dimostrazione visiva del materiale genetico contenuto all'interno di tutte le cellule viventi.

Con il Dna estratto da un frutto e da un campione di saliva, i ricercatori AIRC condivideranno con il pubblico alcune curiosità sul patrimonio comune a tutte le forme di vita e sul linguaggio da esso utilizzato.

“Lancio Nel Bilancio” racconta in massima trasparenza come vengono gestite le donazioni. Attraverso il simbolico lancio di una moneta nel bilancio di AIRC sarà possibile seguirne il percorso per scoprire come ogni donazione si trasforma in un sostegno concreto alla più meritevole ricerca sul cancro in Italia.

Dopo le tappe del tour a Torino e Napoli, il road show proseguirà a Padova venerdì 24 e sabato 25 maggio, ad Arezzo venerdì 7 e sabato 8 giugno, per concludersi a Bergamo a metà settembre.