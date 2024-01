«Arance della Salute», appuntamento in piazza per la Fondazione Airc

Torna l’appuntamento con le Arance della Salute. Domani, sabato 27 gennaio, 20mila volontari Airc distribuiscono nelle piazze italiane reticelle di arance rosse coltivate in Italia (contributo di 13 euro), miele ai fiori d’arancio (10 euro) e marmellata d’arancia (8 euro). Per trovare il punto di distribuzione più vicino: arancedellasalute.it. A Napoli volontari in piazza Trieste e Trento, piazza Santa Caterina, piazza Vanvitelli, piazza Amedeo, piazza San Pasquale, via Luca Giordano, piazza Europa. Punti anche a Casoria e a Parete (Caserta).

Oggi e domani bambini, ragazzi, insegnanti e genitori di oltre mille scuole diventano volontari Airc distribuendo arance, miele e marmellata nell’ambito di “Cancro io ti boccio”, un progetto di Fondazione Airc in cui coesistono impegno civico e contenuti educativi focalizzati sulla prevenzione e sulla diffusione della cultura scientifica.

Dal 2 febbraio migliaia di punti vendita della grande distribuzione e della distribuzione organizzata sostengono il lavoro dei ricercatori Airc: per ogni reticella di “Arance rosse per la Ricerca” acquistata, Airc riceve 50 centesimi di euro.

Tante le iniziative: i calciatori e l’allenatore della Nazionale Under 20 di calcio italiana si impegnano in prima persona a diffondere consapevolezza sull’importanza della prevenzione tra le nuove generazioni, grazie all’impegno della Figc a supporto dell’iniziativa “Un Gol per la Ricerca” di Fondazione Airc.

Inoltre la campagna sarà visibile in tutta Italia anche attraverso le filiali e i canali di comunicazione di Banco Bpm.

Per la Campania sono stati deliberati 5.480.747 euro per il sostegno di 54 progetti di ricerca e 2 borse di studio (dato aggiornato al 1 dicembre 2023). Un risultato reso possibile anche grazie alle iniziative del Comitato Campania Fondazione AIRC, presieduto da Roberta Buccino Grimaldi, attivo dal 1985 che organizza e promuove ogni anno numerosi appuntamenti di raccolta fondi, in aggiunta alle campagne nazionali di Airc.