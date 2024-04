Difesa personale: corso gratuito del centro femminile italiano

Donne maltrattate, donne che subiscono violenze, donne che cercano aiutano e non lo trovano. E allora al Cif (centro femminile italiano) di Castellammare di Stabia hanno pensato di iniziare un corso gratuito per difesa personale. Quattro gli incontri al Circolo della legalità a corso Garibaldi in villa comunale. Si comincia il 28 aprile dalle 10,30 alle 12,30.

Il corso sarà guidato dal maestro Antonio Lobello, medaglia d'oro in Italia,ed in Europa, medaglia di bronzo ai mondiali, in arti marziali. Gli appuntamenti saranno 4 per un massimo di 30 partecipanti.



Alla fine sarà consegnato a ciascuna partecipante l'attestato della federazione italiana di arti marziali.

Entusiaste le donne del Cif che non son nuove a iniziative di questo genere. «È importante apprendere la tecnica di difesa e acquisire cosi la consapevolezza della propria forza quando ci si trova nella situazione di usarla-spiegano anche sui social-ed allora al via le prenotazioni per le lezioni in rosa».