San Giorgio a Cremano, match di beneficenza tra amministrazione comunale ed ex calciatori professionisti

Si svolgerà il 23 febbraio alle ore 11.00 presso il campo Paudice, in via Sandriana la partita di beneficenza «ClaciAMO con il cuore», per sostenere la scuola calcio «Forza Napoli club Habana - la mano de dios», fondata circa 10 anni fa da un sangiorgese Domenico Luongo, che aiuta tanti bambini e ragazzi in povertà a trovare una strada in una realtà difficile quale quella di Cuba.

A sfidarsi scenderanno in campo la squadra composta dall’amministrazione comunale e dagli atleti dell’A.s.d. Mp San Giorgio e quella di ex calciatori professionisti della società sportiva calcio Napoli e non solo, tra cui Giuseppe Vives, Gennaro Scarlato, Nicola Mora, Ciro Muro e Massimo Perna. Il calcio d’inizio sarà dato da Sandro Abbondanza, ex allenatore ed attaccante di Napoli, Lazio, Monza, Salernitana ecc…

L’ingresso è libero e gratuito e sarà possibile lasciare un contributo a piacere presso il bar del campo sportivo, al fine di sostenere questo progetto sociale e quindi questa scuola calcio divenuta ormai un punto di riferimento per tantissimi ragazzi di Regla, quartiere periferico dell’Avana. Mister Luongo per anni è stato allenatore di calcio anche a San Giorgio a Cremano, ha formato centinaia di ragazzi dal punto di vista sportivo ed educativo e da circa 10 anni si è trasferito a Cuba dove ha scardinato il modello di educazione sportiva scolastica dell’isola che istituzionalizzava solo il baseball, l’atletica e la pallavolo e lì ha portato il calcio, un calcio che tra l’altro si veste dell’azzurro Napoli.

«Sosteniamo questa nobile causa – ha detto il sindaco Giorgio Zinno. Sarà un’occasione anche per stare insieme, divertirci e conoscere un po' di più di questa bella realtà portata avanti da un sangiorgese doc con tenacia, impegno e coraggio. San Giorgio a Cremano è sempre stata una comunità generosa e inclusiva e sono sicuro che anche in questa occasione dimostreremo i nostri valori».