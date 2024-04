Scudetto Inter, la festa dei tifosi in città: piene Piazza Duomo e le vie del centro tra cori e sfottò

«Noi siamo figli delle stelle». È il tripudio dei tifosi dell'Inter al termine del derby vinto contro il Milan a San Siro, il sesto di fila (serie iniziata nel gennaio 2023 in Arabia Saudita nella finale di Supercoppa Italiana). Al triplice fischio finale dell’arbitro Colombo, mentre i sostenitori rossoneri hanno abbandonato lo stadio in silenzio e arrabbiati con Stefano Pioli («Se è un signore, si dimette adesso», in estrema sintesi il pensiero della maggioranza), quelli nerazzurri erano diretti in macchina, con moto e scooter in piazza Duomo per festeggiare il tricolore della seconda stella. E in giro per la città sono esplosi fuochi d’artificio e botti e sono iniziati i caroselli.

Ed ecco che i tifosi interisti, nonostante la pioggia e il freddo invernale dopo giorni di sole, si sono riversati nella piazza icona della città per fare festa. Si è riempita in pochi minuti. Così come le zone limitrofe: dalla Galleria al piazzale davanti alla Scala, per tutto il corso Vittorio Emanuele fino a San Babila e piazza Fontana. Un vero fiume umano, un’onda nerazzurra: «Pioli is on fire», non sono mancati gli sfottò ai cugini rossoneri. Niente festa della squadra con il bus scoperto, fissata per domani, martedì 23 aprile, ma molto probabilmente rinviata nel weekend dopo Inter-Torino, fissata dalla Lega serie A per sabato 27 aprile alle ore 15.