Napoli-Roma conferenza stampa Francesco Calzona: domani alle 13 il ritorno al microfono

L'ultima volta c'era stata a febbraio, in concomitanza con gli impegni Champions League contro il Barcellona. Ma in quel caso, obbligati dall'Uefa. Domani, invece, Francesco Calzona tornerà a parlare in conferenza stampa prima di una gara di campionato, quella contro la Roma di domenica al Maradona.

Con anche due giorni di anticipo rispetto al match, si riaprono quindi le porte del Centro Tecnico napoletano, in attesa di capire quale sarà la squadra che scenderà in campo al Maradona in uno degli ultimi big match rimasti nella coda di questa stagione non troppo positiva.

L'appuntamento con la stampa - e anche con i tifosi - è per le ore 13 a Castel Volturno, quando Calzona potrà saperne di più anche delle condizioni fisiche della squadra, allenatasi regolarmente e senza troppi problemi fin qui in settimana. La missione resta l'Europa: sia Europa League che Conference League sono un traguardo auspicabile per il club il prossimo anno.