Frosinone-Salernitana, trasferta vietata ai residenti a Salerno e provincia

I dubbi sono stati spazzati via questa mattina quando il Casms ha deciso ufficialmente che venerdì sera allo stadio Benito Stirpe di Frosinone in occasione della sfida tra la squadra di Di Francesco e la Salernitana non sarà consentito l'ingresso ai residenti a Salerno e provincia.

Soltanto ai possessori della fidelity card granata sarà permesso di assistere all'anticipo di campionato della trentaquattresima giornata di Serie A. Una scelta che dunque, complice l'ipotesi iniziale di negare la trasferta a tutti, non chiude completamente le porte ai supporters granata.

Intanto restano ancora al vaglio le ipotesi settore ospite chiuso in occasione delle gare in programma all'Arechi nelle prossime settimane tra la Salernitana e l'Atalanta prima e il Verona dopo.