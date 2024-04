Salernitana, Iervolino sfoglia la margherita: alla ricerca del nuovo ds

Sono giorni di grande riflessione in casa Salernitana. In attesa di tornare a parlare alla città, Danilo Iervolino sta lavorando in prima persona, con l'ad Milan e il dg Sabatini ma leggermente più defilato, per iniziare a gettare le basi in vista della ripartenza. Basi che partiranno, ovviamente, con la scelta del direttore sportivo. E non solo. L'idea, infatti, è quella di strutturare un management più corposo e in grado di lavorare su più fronti ma sempre in sinergia. Per cui non solo l'uomo che dovrà occuparsi principalmente della scelta dell'allenatore e della costruzione dell'organico, ma anche colui il quale sarà più a stretto contatto con la squadra diventando così un vero e proprio collante con la società.

Nel primo caso, però, il numero uno della Salernitana deve ancora sciogliere le riserve tra un ds giovane che abbia comunque conoscenza del panorama cadetto (Foggia e Kolarov restano sul taccuino, ma non sono escluse sorprese) e un ds di esperienza che grazie alle sue spalle larga sappia gestire l'intero ambiente, nel secondo invece l'idea è quella di puntare su un uomo di campo, magari con trascorsi in granata come Montervino, che possa lavorare in simbiosi con il direttore sportivo e l'allenatore.