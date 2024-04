Frosinone-Salernitana 3-0: i granata retrocessi in Serie B

Il momento è arrivato, lo si attendeva ormai da tempo ma nonostante questo fa comunque male. A tutto l’ambiente granata. Con la sconfitta di Frosinone (3-0) la Salernitana saluta ufficialmente la Serie A dopo tre stagioni decisamente intense, emozionanti e ricche di problemi. Come quelli che hanno condizionato il campionato attuale e che ugualmente allo Stirpe si sono riproposti. Tutti insieme. Come da prassi. Anche contro i ciociari, come spesso accaduto in tutti questi mesi, sono bastati appena dieci minuti di gioco per stravolgere il piano partita e spazzare via qualsiasi tipo di speranza.

Il rigore trasformato da Soulé getta le basi per l’ennesima serata negativa, poi la solita fragilità difensiva (Pirola recuperato e titolare), la solita difficoltà nel gestire il pallone (Basic preferito a Legowski) e la solita sterilirà offensiva (prima da titolare con gol annullato a fine primo tempo per Vignato ed ennesima maglia da titolare sprecata da Ikwuemesi, anche per lui gol negato per fuorigioco ma in avvio di ripresa) costruiscono la ventitreesima sconfitta stagionale.

In mezzo a tutto questo ci mette ovviamente del suo anche il Frosinone che al 25’ trova subito il raddoppio in contropiede con Brescianini, poi gestisce il doppio vantaggio, ma con qualche problema visto lo sforzo granata (clamorosi errori di Gomis al 76’ nell’area piccola e di Fazio al 90' di testa), e infine trova il tris con il solito gol dell’ex Zortea (85’) che condanna matematicamente la Salernitana alla retrocessione in Serie B.