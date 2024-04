Si è giocata una vera e propria partita di ping-pong tra le autorità per decidere le sorti del settore ospiti dello Stirpe: chiuso o aperto domani in occasione di Frosinone-Salernitana? Si saprà oggi, forse sarà ...socchiuso. Quella di ieri è stata un'intera giornata di rimpalli cominciata al mattino con la riunione del Gos nella Questura ciociara e terminata di sera con il rinvio al Casms (il comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive), che non ha ancora dato il responso. Potrebbe esserci divieto totale di trasferta, oppure accesso consentito ai soli possessori di fidelity card residenti al di fuori della provincia di Salerno.

APPROFONDIMENTI Udinese-Roma: alle 20 gli ultimi 18'30" della partita Salernitana, tredici giocatori già pronti a salutare Carlos Tevez ricoverato dopo un malore

Con la squadra già in B, praticamente un possibile target di pochissimi temerari. Le riflessioni aggiuntive si sono rese necessarie dopo gli incidenti verificatisi domenica prima di Salernitana-Fiorentina. Nei giorni precedenti, infatti, non c'era stata alcuna segnalazione di rischio. La prevendita sarebbe dovuta partire martedì senza limitazioni per i supporters granata, con 1029 posti a disposizione. Il team di casa, consapevole di avere discreta affluenza nonostante la retrocessione dei granata dietro l'angolo, pregustava un buon incasso (biglietti a 30 euro) ma potrebbe non essere così. Salvo sorprese la torcida sarà costretta a restare a casa e pagherà per gli scontri con le forze dell'ordine nel pre-gara contro i viola. Molti dei 200 protagonisti sarebbero comunque fidelizzati. Da qui la decisione di adottare le adeguate misure di rigore richieste dall'Osservatorio del Viminale, al quale il gos aveva passato la palla. Ieri mattina, infatti, la sicurezza era stata organizzata come se la trasferta fosse regolare, non avendo comunicazioni ufficiali. La prevendita, tuttavia, era rimasta bloccata.

A quel punto, l'Osservatorio da un lato si è espresso su Salernitana-Atalanta del 6 maggio (ore 18) consentendo la trasferta dei tifosi ospiti solo con fidelity card e obbligando i residenti nel bergamasco all'acquisto del biglietto esclusivamente in curva nord; dall'altro, ha preferito rinviare ogni decisione sul match di domani al Casms. Ieri sera non erano giunte ancora comunicazioni ufficiali sulla misura intrapresa. La giornata festiva odierna, peraltro, non agevolerà l'acquisto dei biglietti, soprattuto se predisposto nelle sole ricevitorie fisiche con vendita online disattivata. Per giunta non ci sarebbero i tempi tecnici poichè la prevendita dovrebbe terminare oggi alle 19. Insomma, un modo per scoraggiare il più possibile a mettersi in viaggio verso Frosinone. Quanto al prossimo impegno casalingo, niente chiusure. «Se dovessimo avere sentori di criticità, sarei pronto a chiedere il divieto», aveva detto ieri l'altro il questore Conticchio a proposito delle prossime visite di tifosi di Atalanta e Verona.

La Salernitana ha deciso di non rispettare le fasce di prezzo immaginate a inizio anno, visto il finale amaro. Anche con una big come la Dea, dunque, i biglietti resteranno ai minimi: 16 euro in curva, 30 nei distinti (ridotti a 16 euro per donne/over 65 e 10 per under 14), 35 in tribuna azzurra (ridotti a 20 e 12), 46 in tribuna verde (ridotti a 26 e 16), 65 in tribuna rossa (ridotti a 36 e 25); disabili a 5 euro (20 per gli accompagnatori).

Prevendita al via lunedì mattina. Confermati gli inviti a prezzi simbolici a studenti e allievi delle scuole calcio tramite provveditorato e singole società ed il "porta un amico allo stadio", che consentirà agli abbonati di acquistare tagliandi a prezzi scontati: 10 euro in curva, 17,50 nei distinti (ridotti 10 e 5), 22,50 in tribuna azzurra (ridotti 12 e 7,50), 25 in tribuna verde (ridotti 15 e 10), 40 in tribuna rossa (ridotti 20 e 15). Omaggi nei distinti per under 14 con obbligo di acquisto di un biglietto da parte dell'accompagnatore: richiesta fino a esaurimento posti via mail (under14atalanta@ussalernitana1919.it).

Gli ultimi scampoli di Serie A si protrarranno col profumo di passato fino al'8 giugno, quando, raduno tra stelle del massimo campionato tra anni '90 e 2000.con i rappresentanti dell'amministrazione, gli organizzatori (Andrea Bini in testa) e alcuni protagonisti comee l'ex granata. Un antipasto. L'8 giugno si esibiranno campioni del calibro di, Jma anche vecchie glorie dell'ippocampo come Chimenti, Di Michele, Fusco, Giacomo Tedesco, Tosto e Vannucchi.