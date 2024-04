Salernitana, tredici giocatori già pronti a salutare a fine stagione

In attesa di capire se nel prossimo weekend la retrocessione in Serie B sarà matematica e di conseguenza potrà prendere ufficialmente il via la rivoluzione dell'organico, la Salernitana intanto è già pronta a salutare un bel pò di giocatori complice le scadenze contrattuali ormai a un passo.

A fine stagione, infatti, ben tredici giocatori lasceranno i granata, questo perché il club del presidente Iervolino non sembra intenzionato a rinnovare a nessuno il contratto.

Da luglio in poi saranno liberi di trovare una nuova squadra Ochoa, Costil, Boateng, Fazio e Manolas, Pellegrino, Pierozzi, Zanoli, Basic torneranno invece al Milan, alla Fiorentina, al Napoli e alla Lazio causa la conclusione del prestito, mentre per Gomis, Weissman, Vignato e Martegani non verrà esercitato il riscatto e torneranno così rispettivamente al Kasimpasa, al Granada, al Pisa e al San Lorenzo.