Salernitana, si affolla l'infermeria: problemi per Candreva, Pirola, Sambia e Logowski

In attesa di capire chi tra Gyomber, Manolas e Boateng tornerà a disposizione per la trasferta di venerdì sera allo Stirpe contro il Frosinone (già certo del rientro dalla squalifica Coulibaly), Stefano Colantuono deve fare i conti con nuovi problemi.

Un bel pò di problemi, in attesa di capire ovviamente nelle prossime ore come si evolverà la situazione. In un colpo solo, infatti, la Salernitana ha visto entrare in infermeria anche Candreva (a Frosinone sarà comunque out per squalifica), Sambia, Pirola e Legowski.

Tutti e quattro, per motivi differenti, hanno alzata bandiera bianca nel corso della gara contro la Fiorentina di domenica scorsa, e tutti e quattro tra oggi e domani saranno sottoposti a controlli medici per capire l'entità dei rispettivi acciacchi fisici.