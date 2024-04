Salernitana, in archivio la prima udienza al Collegio contro Dia: il 10 maggio di nuovo in aula

Non trovato l'accordo nelle settimane scorse per ricucire lo strappo creatosi dopo le note vicende accadute a Udine lo scorso 2 marzo, quest'oggi la Salernitana e Boulaye Dia sono stati protagonisti della prima udienza al Collegio Arbitrale.

Un appuntamento che non rimarrà isolato, perché il 10 maggio le parti si ritroveranno di nuovo e in quella occasione potrebbe incidere molto la deposizione di Fabio Liverani, ex tecnico dei granata, assente nell'udienza di quest'oggi a differenza di Massimiliano Dibrogni attuale segretario generale della Salernitana e Morgan De Sanctis ormai ex ds sempre dei granata.

Presenti, in quanto testimoni citati da Dia, anche Costil e Coulibaly. Il club caro al presidente Iervolino spinge sempre per un maxi risarcimento di 20 milioni di euro e una decurtazione dello stipendio del 50% fino al 30 giugno.