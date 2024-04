Volata Champions, Europa e Conference League. La classifica e calendario prossima giornata

La trentaquattresima giornata del campionato di Serie A per quanto riguarda le zone alte della classifica è volta al termine. La Roma ha strappato un punto prezioso Napoli estromettendo difatto i partenopei dalla corsa champions, l'Atalanta ha agevolmente vinto contro l'Empoli e la Lazio ha ottenuto una vittoria importantissima che la tiene ancora agganciata al treno Champions. Ecco le zone Champions, Europa e Conference League.

Juventus 65

La squadra di Massimiliano Allegri occupa momentaneamente il terzo posto ma non ha ancora la certezza matematica di un posto in Champions League. Nell'ultimo turno ha ottenuto un pareggio che sa di amaro in bocca per 0-0 contro il Milan.

Nel prossimo turno ci sarà una sfida da dentro o fuori: Roma-Juventus

La vecchia signora proverà a scardinare il fortino della Roma di Daniele De Rossi per fare un passo più verso la qualificazione in Champions League. Davanti però si troverà una squadra in forma in termini di risultati che giocherà giovedi contro il Bayer Leverskusen in Europa League ma che troverà la spinta giusta grazie ai suoi 65.000 tifosi.

Bologna 63

La squadra allenata da Thiago Motta ha pareggiato nell'ultima sfida in casa contro l'Udinese per 1-1, mantenendo il quarto posto, nonostante l'inferiorità numerica grazie ad un gol Alexis Saelemakers.

Questo pareggio ha rallentato leggeremente la squadra bolognese per il cammino verso il sogno chiamato Champions ma grazie il pareggio della Roma con il Napoli torna ufficialmente in Europa dopo 22 anni.

Nel prossimo turno ci sarà una sfida non facile: Torino-Bologna

Sulla carta il Bologna sembra essere favorito ma occhio alla squadra di Ivan Juric che in casa quest anno ha subito solo due sconfitte, contro Lazio e Inter. La squadra granata inoltre grazie ai suoi 46 punti potrebbe ancora provare a credere al sogno Europa.

Roma 59

La squadra allenata da Daniele de Rossi che al momento occupa il quinto posto (l'ultimo slot per la Champions League) ha dimostrato nella partita contro il Napoli, terminata 2-2 grazie al gol al 90° minuto di Tammy Abraham, di essere una squadra stanca a causa di un calendario non benevolo.

Nel prossimo turno ci sarà una sfida insidiosa: Roma-Juventus

Questa partita arriva nel momento peggiore visto che ci sarà subito dopo l'impegno dispendioso di Europa League contro la prima della classe in Bundesliga, il Bayer Leverkusen. La Juventus ha ottenuto nell'ultima sfida contro il Milan 0-0 nonostante meritasse qualcosina in più. Negli ultimi due mesi ha ottenuto solamente 2 vittorie ma non è da sottovalutare l'impegno per i giallorossi visto che comunque avrà la possibilità di preparare la partita nell'arco di una settimana intera.

Atalanta 57*

La squadra allenata da Giampiero Gasperini è un periodo di forma strepitoso e lo ha dimostrato vincendo con le “riserve” agelvomente la sfida contro l'Empoli per 2-0. Al momento i Bergamaschi occupano il sesto posto a -2 dalla Roma ma con una partita in meno da recuperare molto probabilmente a fine campionato (Atalanta-Fiorentina, rinviata per la morte di Joe Barone).

Nel prossimo turno un altra sfida agevole: Salernitana-Atalanta

La dea sicuramente ha un calendario più agevole rispetto ai giallorossi, nella prossima giornata dovrà incontrare una squadra ormai retrocessa come la Salernitana di Colantuono. Occhio però all'orgoglio dei granata che in una delle ultime partite in Serie A di questa stagione potrebbero regalare una sorpresa ai propri tifosi.

Lazio 55

La squadra allenata da Igor Tudor (momentaneamente al settimo posto valido per l'Europa League) sembrebbe aver ritrovato un entusiasmo che forse mancava nell'ultimo periodo. La partita contro un buon Hellas Verona, vinta per 1-0 grazie alla zampata vincente di Mattia Zaccagni, ha permesso ai biancocelesti di confezionare la quarta vittoria di fila in campionato e di rimanere attaccata alla corsa Champions League.

Nel prossimo turno una sfida insidiosa: Monza-Lazio

I biancocelesti avranno una sfida che li trova favoriti sulla carta, spinti anche dal lungo filotto di risultati utili consecutivi ma occhio perchè davanti si troverà un Monza che non trova la vittoria in campionato davanti al proprio pubblico da quasi un mese e mezzo.

Fiorentina 50*

La squadra allenata da Vincenzo Italiano, all'ottavo posto valevole per la Conference League con una partita in meno da recuperare contro l' Atalanta per la morte di Joe Barone. Nell'ultima giornata ha strapazzato 5-1 il Sassuolo che sembra essere una lontana parente di quella vista negli ultimi anni ed ormai ad un passo dalla Serie B.

Nel prossimo turno ci sarà una sfida delicata per le zone della classifica: Hellas Verona-Fiorentina

La viola si presenterà a questo incontro dopo aver sfidato il Club Brugge in Conference League. Sulla carta è la favorita ma occhio all'Hellas Verona di Marco Baroni che sta riuscendo al momento a compiere un vero e proprio miracolo lottando per la permanenza in Serie A con una squadra completamente rimaneggiata.

Napoli 50

La squadra allenata da Francesco Calzona non è riuscita a trovare la vittoria contro la Roma facendo forse una delle migliori prestazioni negli ultimi mesi. I partenopei occupano al momento il nono posto a pari punti con la Fiorentina ma per scontro diretto all'andata vorrebbe dire niente Europa.

Nel prossimo turno ci sarà una sfida delicata: Udinese-Napoli

Il Napoli che deve cercare di chiudere il campionato nel miglior modo possibile e cercare di trovare continuità, è favorita sulla carta ma occhio all'Udinese di Fabio Cannavaro che è riuscita a fermare in trasferta il Bologna ma deve trovare ancora punti importanti per la salvezza.