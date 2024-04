Dumfries, Theo Hernandez “al guinzaglio” durante la festa: acquisiti i video, si muove la Procura Federale

Caso Dumfries-Theo Hernandez, la Procura Federale acquisisce video e foto della festa scudetto: l'olandese ora rischia un provvedimento. Una giornata di festa quella di domenica 28 aprile per l'Inter, che ha celebrato degnamente il ventesimo scudetto conquistato una settimana fa battendo il Milan nel derby. Anche la più bella delle feste, però, a volte viene macchiata da qualche esagerazione. In parte dovuta alla grande gioia, in parte forse ad un eccesso di adrenalina ancora da scaricare. Il gesto di Denzel Dumfries durante la parata tricolore dell'Inter sul pullman scoperto, di certo, non è passato inosservato e rischia di avere conseguenze sul piano disciplinare.

Inter, Dumfries con uno striscione in cui tiene al guinzaglio Theo Hernandez: la "vendetta" dopo la rissa nel derby

Durante la sfilata della squadra sui pullman scoperti per le vie di Milano, Dumfries ha issato uno striscione che lo raffigura mentre tiene al guinzaglio un cane col volto di Theo Hernandez. Secondo quanto scrive "La Gazzetta dello Sport", già domenica sera la Procura Federale guidata da Giuseppe Chinè si è mosso acquisendo i video della festa.