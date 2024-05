Inter, Simone Inzaghi premiato a Piacenza: «Credo di annunciare presto il rinnovo»

L'allenatore neo campione d'Italia Simone Inzaghi è stato premiato nella giornata di oggi, martedì 14 maggio, nel salone monumentale di Palazzo Gotico dal sindaco di Piacenza Katia Tarasconi per essere stato il primo piacentino ad aver vinto lo scudetto di Serie A. Il tecnico nerazzurro ha vinto il suo primo titolo in carriera da allenatore e contro la sua ex squadra, la Lazio, si prepara nel weekend ad alzare al cielo la Coppa nella splendida cornice di San Siro.

Inzaghi premiato a Piacenza: le sue parole

«Sono orgoglioso di ricevere questo riconoscimento - ha detto Inzaghi - perché porto questa terra sempre con me.

Inzaghi ha proseguito: «​Spero e credo di poter annunciare presto il rinnovo. Vincere lo scudetto con cinque giornate di anticipo è stato meraviglioso, per quello che poi ci hanno tributato i tifosi. Adesso abbiamo le ultime partite di campionato da affrontare nel migliore dei modi, poi ci incontreremo con la società». «Ho trovato un ambiente perfetto per poter lavorare - ha proseguito l'allenatore nerazzurro -. I risultati che abbiamo ottenuto non sono casuali ma frutto della professionalità di tutta l'organizzazione e ovviamente del gruppo solido che si è creato con i giocatori».