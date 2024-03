Napoli anticipi e posticipi Serie A: lunch match contro il Frosinone al Maradona

In attesa del turno pasquale che si giocherà tra sabato 30 e lunedì 1 aprile al rientro dalla sosta per le nazionali, la Lega Serie A ha comunicato giorni e orari delle prossime tre giornate.

Il Napoli di Francesco Calzona tornerà in campo il sabato santo contro l'Atalanta alle 12.30, poi affronterà domenica 7 aprile il Monza in trasferta alle ore 15.00 prima del nuovo turno casalingo del 14 aprile contro il Frosinone, stavolte in lunch match. Deciso anche l'orario per la gara di sabato 20 aprile, quando gli azzurri anticiperanno alle 18 in trasferta contro l'Empoli.

Questo il calendario:

Domenica 7 aprile, 15.00: Monza-Napoli

Domenica 14 aprile, 12.30: Napoli-Frosinone

Sabato 20 aprile, 18.00: Empoli-Napoli