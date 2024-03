Calciomercato Napoli, Sudakov rivela: «De Laurentiis ha offerto 40 milioni per me»

«Non so se ci sono trattative in corso. So però che lo scorso gennaio ci sono state le proposte ufficiali di Juventus e Napoli: lo Shakhtar ha rifiutato 40 milioni da De Laurentiis, me lo ha detto l'amministratore delegato del club». Queste le parole di Giorgi Sudakov, stellina del Donetsk che parla di mercato dal ritiro della nazionale.

Il classe 2002 è uno dei profili più seguiti in giro per l'Europa, il Napoli lo aveva seguito con interesse provando ad anticipare la concorrenza europea, ma in estate sarà vera e propria asta per lui, con gli interessi dei club più importanti.

E la Juventus invierà suoi emissari in questi giorni a seguire le gare playoff dell'Ucraina per osservarlo da vicino.

«Mi è dispiaciuto non trasferirmi, ma il club vuole ovviamente ricavare di più dalla mia cessione. Ho accettato di rinnovare fino all’inverno 2028 con un ingaggio superiore e condizioni molto convenienti perché mi fido del presidente e del club. Mi ha detto che magari tra sei mesi o un anno andrò in Europa» ha continuato Sudakov.