Napoli-Roma, probabili formazioni: Olivera torna in gruppo per Calzona

Il Napoli torna in campo agli ordini di Francesco Calzona, gli azzurri si preparano alla gara della prossima domenica contro la Roma al Maradona.

La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto.

Buone notizie dall'infermeria: Mathias Olivera, fermo ormai da diverse settimane, ha svolto parte di seduta in gruppo e parte di allenamento personalizzato in campo. Un ottimo segnale di recupero in vista di questo finale di stagione.