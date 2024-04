La Procura federale diretta da Giuseppe Chiné ha aperto un fascicolo su quanto è accaduto domenica 21 aprile al campo Kennedy di Napoli dov'era in corso la partita tra gli azzurrini e il Parma per il campionato under 16.

Un presunto insulto razzista di un giocatore gialloblù, smentito dalla società emiliana, ha provocato una rissa in tribuna, con un 54enne tifoso emiliano che ha riportato una frattura al naso.