Napoli-Parma Under 16, le reazioni degli ospiti: «Nessuna offesa razzista»

In seguito all’episodio accaduto durante Napoli-Parma Under 16 il Parma Calcio condanna ogni forma di violenza avvenuta sulle tribune del centro sportivo Kennedy di Napoli.

«Da sempre il nostro Club è contro ogni forma di violenza. E per questo evidenziamo che, dopo l’errata e falsa ricostruzione dei fatti riportati dai media e dalla stampa, nessun tesserato del Parma Calcio è stato coinvolto nell’episodio e nessun nostro calciatore ha rivolto insulti di qualsiasi tipo all’indirizzo delle persone presenti, ma, anzi, è stato mantenuto un comportamento disciplinarmente corretto e inappuntabile, nel rispetto dei protocolli formativi ed educativi che il nostro Club adotta. A testimonianza di quanto, il match si è svolto regolarmente fino al triplice fischio dell’arbitro, riportando la vittoria per 3-0 della nostra squadra», si legge nella nota ufficiale che il club ha diffuso all'indomani dei fatti avvenuti durante l'intervallo di Napoli-Parma Under 16.