Napoli, Lindstrom in vacanza a Amalfi: bagno di folla tra i piccoli tifosi all'uscita da scuola

Sortita ad Amalfi per il centrocampista del Napoli, Jesper Lindstrom che, complice il rompete le righe concesso dal società in vista della sosta del campionato imposta dagli impegni delle nazionali, ha fatto tappa in Costiera, dove si è intrattenuto dopo l'arrivo di ieri insieme con compagna e cane al seguito.

Il calciatore danese, non convocato per gli impegni della sua nazionale (il ct della Danimarca al suo posto ha chiamato Isaksen per sostituire l’infortunato Skov Olsen) ha così approfittato per conoscere le bellezze della regione facendo tappa in una delle città simbolo della Campania.

Lindstrom si è affacciato nel centro storico di Amalfi intorno all'una e si è imbattutto nelle scolaresche dei piccoli alunni dell'istituto comprensivo che in quel momento uscivano da scuola. E per il centrocampista è stato un vero e proprio bagno di folla con i piccoli tifosi che gli hanno chiesto foto e autografi.