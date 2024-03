È tornata regolare da ieri la circolazione sulla statale amalfitana, dove in corrispondenza del km 6,600, era stato istituito il senso di marcia alternato per consentire gli interventi di bonifica necessari a garantire la messa in sicurezza della roccia. E tutto in seguito al crollo di alcuni blocchi di materiale lapideo, per fortuna di piccole dimensioni, che giovedì mattina hanno finito per centrare in pieno un autobus turistico. Miracolosamente senza causare il ferimento di nessuno degli occupanti. Il pullman di proprietà di una società di noleggio con sede a Piano di Sorrento ha riportato solo danni a un finestrino laterale che è andato in frantumi dopo essere stato colpito dal masso.

Teatro dell’ennesima tragedia sventata è il tratto di statale che attraversa il versante della Penisola Sorrentina, in territorio di Piano di Sorrento. E cioè poco oltre la Madonnina di Tordigliano. A pochi chilometri da Positano. Qui, la situazione è ritornata alla normalità intorno a mezzogiorno per effetto del completamento dei lavori di bonifica e di messa in sicurezza e la produzione dei consequenziali atti burocratici come omologazione e perizia tecnica. E così, Anas, ha provveduto alla rimozione dei new jersey installati per restringere la carreggiata, e dei semafori che hanno regolato in questi due giorni la circolazione a sensi alternati non senza disagi per turisti e pendolari in entrata e in uscita dalla Costiera Amalfitana. E così, per questo ponte di Pasqua, per il quale si era temuta una chiusura dell’arteria, poi scongiurata grazie al tempestivo intervento del Comune di Piano di Sorrento che ha attivato le procedure di somma urgenza impegnando i fondi necessari a garantire un intervento di bonifica, la circolazione stradale non subirà alcun rallentamento dovuto a restringimenti di carreggiata.

Una buona notizia soprattutto per gli operatori turistici che ieri hanno fatto i conti con un vero e proprio assalto di vacanzieri. Centri storici affollati sia ad Amalfi che Positano, ma anche a Ravello e nelle altre località della Costiera. Complice il caldo in molti si sono riversati sulle spiagge letteralmente gremite alla stregua delle piazze. E qualcuno, incurante del mare agitato, ha anche approfittato per un primo bagno di stagione.

Comunque sia, sarà una Pasqua all’insegna del turismo internazionale con le strutture piene mediamente al 70%. Se negli anni passati le presenze per le festività in corso erano in maggioranza domestiche, per il 2024 la stagione comincia all’insegna del turismo internazionale che compone il 54,5% delle presenze. Gli italiani sono la prima nazionalità per presenze con il 45,6%, a seguire spagnoli, americani, polacchi e inglesi. Con un timido 0,7% cominciano a rivedersi in Costa d’Amalfi anche i turisti provenienti dal Giappone, uno dei mercati di riferimento della destinazione che si era chiuso a causa delle limitazioni legate alla pandemia e che ora sta ripartendo.