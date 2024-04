Acerra, corsa in ospedale per un 40enne ferito da colpi di arma da fuoco

Si tinge di giallo la vicenda del 40enne arrivato a Villa dei Fiori ad Acerra con una ferita d’arma da fuoco tra natica e gamba sinistra.

Gli agenti della polizia di Stato stanno indagando per fare chiarezza riguardo la dinamica e la motivazione alla base dell’episodio della scorsa notte.

Secondo la ricostruzione, il 40enne ha raccontato che i fatti sarebbero avvenuti ad Afragola. Era notte inoltrata, quando si trovava con l’auto, in compagnia di altre persone, tra via della Resistenza e via dell’Indipendenza. Un’altra vettura avrebbe tentato di sbarrargli la strada. A questo punto, l’uomo avrebbe accelerato. Da qui l’ira e lo sparo.

Il 40enne è stato visitato e medicato; non è in pericolo di vita. L’attività investigativa è aperta e mira a far luce su quanto avvenuto.