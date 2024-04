Terremoto a Napoli oggi, Di Vito (Ingv): «Sisma nella media registrati nell'area del Vesuvio, nessun collegamento con i Campi Flegrei»

«Il terremoto di questa mattina si è verificato nell'area craterica del Vesuvio ed è un evento che rientra nella dinamica del vulcano - ha dichiarato Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano -. Ce ne sono stati tre in realtà, uno di magnitudo 3.1, uno di 1.9 e uno di 1.8 ma non si tratta di uno sciame sismico. Abbastanza vicini come tempo tutti e tre in asse craterico. Per essere uno sciame sul Vesuvio ci deve essere un sisma di magnitudo 2.5 seguito da altri dieci con magnitudo oltre lo 0.5. Tengo a precisare che non c'è nessun collegamento tra questi sisma e quelli di ieri dei Campi Flegrei. Quelli del Vesuvio hanno un'origine vulcano tettonica e siamo in questo caso su un vulcano in subsidenza con terremoti molto sporadici. Il sisma di magnitudo 3.1 non è tra i più forti che si sono registrati». Il 7 ottobre del 1999, infatti, alle ore 7,41 l'Osservatorio Vesuviano registrò un sisma di magnitudo 3.6 con epicentro sempre nell'area craterica che ad oggi è il più energetico dopo l'eruzione del 1944.

«Credo che l'evento tellurico di questa mattina di magnitudo 3.1 la popolazione lo ha letto più sui social che avvertito direttamente - continua Di Vito -. Io stamattina ero sveglio e mi trovo nella zona vesuviana e non ho avvertito nulla. Forse il momento di elevata tranquillità vista l'ora perché non c'era un rumore può aver influito». Questa mattina la sala di Napoli dell'Ingv ha anche comunicato la conclusione dello sciame sismico nei Campi Flegrei iniziato nel corso della notte del 26 aprile che ha avuto un numero complessivo di 84 terremoti con quello maggiore di magnitudo 3.9 verificatosi con epicentro nel golfo di Pozzuoli verso Bacoli.

«Questa mattina nella zona flegrea abbiamo registrato un altro terremoto isolato di magnitudo 1.7 con epicentro questa volta nella zona di Cigliano - ha concluso il direttore dell'Osservatorio Vesuviano -.

Più tardi con i colleghi abbiamo programmato delle verifiche nel golfo di Pozzuoli per approfondire il meccanismo del sisma delle ore 5,44 di ieri mattina di magnitudo 3.9».