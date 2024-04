Acerra, rissa tra minori finisce con una coltellata

Rissa tra giovani finisce con una coltellata ad Acerra. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 16 anni, residente ad Acerra. E’ arrivato al pronto soccorso di Villa dei Fiori con una ferita d’arma da taglio al gluteo.

Il personale sanitario l’ha visitato e medicato, allertando immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato locale.

Secondo la ricostruzione, il minorenne ha raccontato che la lite sarebbe avvenuta in via Torrente all’angolo con via Brando. Un banale scambio d’opinioni, una parola tira l’altra e, poi, uno di loro ha estratto il coltello. Alla rissa avrebbero partecipato in sei, probabilmente tutti minorenni.

Il 16enne è stato dimesso e la ferita è stata considerata guaribile in 10 giorni. L’attività investigativa è aperta e mira a fare chiarezza sull’episodio.