Una ventina di auto con i vetri in frantumi. È la scena visibile questa mattina nella zona di viale Ungheria, a ridosso dello stadio Liguori e della vicina Circumvesuviana.

Rabbia tra i proprietari delle vetture, che hanno immediatamente sporto denuncia alle forze dell’ordine una volta scoperto il fatto.

Nella mattinata ignoti hanno distrutti i vetri di un bus di linea nella zona di corso Vittorio Emanuele (non distante da viale Ungheria). Nel caso specifico, con ogni probabilità i vandali hanno agito dopo avere rubato i martelletti presenti sul mezzo e messi a disposizione degli utenti in caso di emergenza. Non è escluso che i due episodi possano essere tra loro collegati.