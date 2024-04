Il Comune accelera nell’acquisto dei semafori intelligenti. L’investimento per la dotazione e l’installazione dei nuovi impianti, in grado di pizzicare gli automobilisti selvaggi che passano col rosso, ammonta a 235.757,36 euro. Lo si apprende da una determina del settore mobilità di Palazzo di Città.

Tempi stretti per dotare le strade del centro di semafori moderni. Intanto verranno posizionati altri attraversamenti pedonali rialzati sulla Lungoirno, nei pressi delle scuole, dopo quello installato nei mesi scorsi dinanzi alla scuola Matteo Mari di Torrione.

«Nei prossimi giorni illustreremo i particolari sulla funzionalità e l’utilizzo dei semafori che verranno posizionati in una zona strategica per la mobilità cittadina – dichiara l’assessore alla mobilità Rocco Galdi – si tratta di una misura utile a migliorare la sicurezza e la circolazione sui tratti di strade individuate». Intelligenti.

Così li definisce l’assessore Galdi, citando l’esperienza del Comune di Monza, che, prima di Salerno, si è dotata di queste apparecchiature. Si tratta per l’amministrazione comunale di un grosso sforzo economico per il miglioramento della sicurezza stradale in un periodo di ristrettezza di fondi a disposizione. Sono messi sul tavolo 235.757,36 euro e non è poco.

Le apparecchiature, spauracchio di tanti automobilisti, saranno installate sugli impianti che regolano gli incroci tra via Giovanni Santoro (altezza foce fiume Irno) fino a conclusione del tratto di via Lungomare Marconi. I dispositivi intelligenti, rileveranno le targhe dei mezzi, comprese quelle di moto e motorini, che non rispetteranno il rosso, che si fermeranno oltre la linea bianca di arresto o che transiteranno a velocità particolarmente elevata. «Li abbiamo acquistati con una società che li ha realizzati nella città di Monza – annuncia Galdi - saranno 7 impianti da via Santoro a via Lungomare Marconi, sono costituiti da una serie di sensori e hanno il controllo da remoto dal settore mobilità».

Stop quindi a corse accelerate e passaggi col rosso, il Lungomare Marconi verrà blindato per frenare possibili esuberanze alla guida e contrastare l’incidentalità stradale. Il provvedimento dell’amministrazione comunale va nella direzione del potenziamento della sicurezza stradale, proprio su un tratto della city alle prese con notevoli incidenti e corse accelerate.

Sul Lungomare Marconi è già in funzione da un anno e mezzo l’autovelox mobile che, periodicamente, viene attivato dalla Polizia locale per il rispetto del limite di percorrenza di 40 chilometri orari. In occasione di un recente controllo s’è registrata – come testimoniato dalla polizia locale – una notevole flessione dei verbali di sforamento del limite di velocità. Circa un 40% delle sanzioni in meno, a conferma che qualcosa sta cambiando nella coscienza civica dei salernitani al volante.

Da inizio anno sul Lungomare Marconi sono 39 le sanzioni elevate per sforamento del limite di velocità, 220 i verbali elevati tra il 2022 e il 2024 tra Lungomare Marconi e viale Unità d’Italia. Passaggio col rosso, guida ad alta velocità: chi commetterà una di queste infrazioni al Codice della strada non ci sarà scampo, sarà fotografato dai semafori intelligenti e si vedrà recapitare a casa la multa. Le apparecchiature funzioneranno 24 ore al giorno, anche con il maltempo o con la mancanza di luce senza l’ausilio di flash.

Non solo attenzione alla sicurezza stradale. I nuovi semafori intelligenti facilitano l’attraversamento degli incroci ai pedoni e alle fasce d’utenze deboli come bambini e anziani e ancora evitano le soste lunghe in attesa del verde.

Vertenza personale della polizia locale permettendo, da inizio maggio saranno potenziati i controlli sulle strade per limitare condotte di guide poco prudenti. Secondo recenti dati dell’ufficio infortunistica stradale del comando di polizia municipale, nei primi tre mesi del 2024 si rilevano 184 incidenti, di cui 111 con danni a cose.

L’anno scorso, esattamente nello stesso periodo di quest’anno, i sinistri rilevati furono 151, con una media di 50 sinistri al mese, mentre i danni a cose furono 81.