San Valentino Torio cambia volto: la riqualificazione urbana e la sosta selvaggia

San Valentino Torio cambia volto, e lo fa attraverso opere di riqualificazione urbana: semafori per regolare il traffico in strade strette, strade asfaltate, dossi, segnaletica orizzontale, parcheggi, delimitatori di corsia e paletti per combattere la sosta selvaggia, fenomeno di cui si occupa anche l’azione della polizia locale, rinnovamento di piazze, strade ed edifici scolastici.

Risolta l’annosa questione del traffico automobilistico nella frazione di Casatori, grazie all’installazione di un impianto semaforico alternato, che evita quindi gli ingorghi causati dalla stretta carreggiata presente.

Sullo stesso tratto di strada sono stati installati due dossi artificiali in gomma fortemente richiesti dai cittadini, per scoraggiare l’andamento a velocità elevata.

Allo stesso tempo, l’azione della polizia locale si è intensificata per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia: la prima volta il richiamo orale, poi le sanzioni. Inoltre, sono stati installati paletti ai margini di alcune strade sprovviste di marciapiedi (via Annunziata, via Terrazzani, via 28 Ottobre) per assicurare un passaggio sicuro ai pedoni. Infine in alcune strade sono stati installati delimitatori di corsie (via Armando Diaz, via Comunale).

Inoltre, sono state rinnovate tre stade: l’apertura della nuova via Toria 1° traversa, la riqualificazione di via Strianese Margherita e l’ammodernamento del largo antistante la stazione della Circumvesuviana, piazza Monsignor Arsenio Salerno. La prima è una nuova strada dotata di posti auto, nella seconda strada, precedentemente dissestata, è stato rifatto l’asfalto e la segnaletica orizzontale, mentre in piazza Salerno è stata fatta una rotonda per il traffico e un parcheggio davanti alla stazione.

Il livello di decoro della piccola cittadina dell’Agro nocerino è aumentato secondo i cittadini, i quali comunque non smettono di far segnalare le criticità. La prima riguarda il Largo Tringiale, nella frazione di Casatori: sebbene metà di quella che è la “piazzetta del quartiere” sia stato recintato e sia stato adibito a parco giochi per i bimbi, l’altra metà del largo, da sempre zona pedonale, è ora un parcheggio con tanto di segnaletica. Un’altra strada problematica già menzionata via Diaz, lunga poco più di 1km, collega la frazione di Casatori al centro di San Valentino Torio. Ebbene la strada in alcuni punti risulta sprovvista di marciapiede, cosa che mette in difficoltà i tanti pedoni che comunque la percorrono. Infine, i cittadini si chiedono se un incrocio rialzato come quello realizzato tra via Giambattista Vico e via Orto, davanti allo Stadio Comunale Giovanni Vastola, non possa essere realizzato anche in via dell’Infiorata a Casatori, per rendere ancora più sicura la strada della frazione.

Nonostante il lavoro svolto, sono tanti i passi da fare per far sì che i cittadini possano vivere al meglio il loro vicinato.