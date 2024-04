Cumana di Napoli, finiti lavori: riapre l'intera tratta

Sono terminati, nei tempi previsti, i lavori di ammodernamento sulla tratta Bagnoli-Torregaveta della Cumana. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che in una nota spiega come «i lavori hanno riguardato la messa in servizio del nuovo tracciato dalla stazione di Pozzuoli a quella di Arco Felice, di circa due chilometri, lo sblocco della nuova galleria Monte Olibano e la realizzazione della banchina nella stazione di Gerolomini e infine l'apertura del varco verso la nuova galleria Pozzuoli».

Nella giornata di domani, sabato 20 aprile, sulla tratta interessata dai lavori, saranno effettuate le prove di circolazione treni, così che da inizio servizio di domenica 21 la circolazione riprenderà, con il servizio viaggiatori, sull'intera linea da Montesanto a Torregaveta.

Per alcuni giorni a seguire la Cumana «sarà - sottolineano ancora da Eav - interessata da rallentamenti nel tratto di binario nuovo, come normalmente richiesto in questi casi.