Stazioni dell'arte a Napoli: imbrattato il murale di Kerotoo ad Agnano

Da alcuni anni i quartieri di Napoli si sono arricchiti di preziosi murales, realizzati da alcuni street artist, tra i più importanti al mondo.

Vere e proprie opere d'arte che abbelliscono luoghi ma anche stazioni, come quelle della Cumana di Napoli.

Tra queste, quella di Agnano Terme, tra le più frequentate dagli studenti per la presenza di istituti scolastici, e dove il richiamo alla storia locale - Agnano e le sue preziose Terme note sin dall'antichità - ha suggerito un murale legato alla natura dei luoghi.

Purtroppo l'opera realizzata dallo street artist friulano di fama internazionale Kerotoo, nell'ambito del progetto “Operazione Trasparenza”, e che abbelliva l'edificio centrale della stazione di Agnano riproducendo un impianto termale di epoca romana, con piscine dove immergersi e anfore, è stato vandalizzato con numerose scritte e tag.

Una triste immagine per i viaggiatori in transito e per la street art partenopea, che perde una delle cinque opere d'arte più interessanti realizzate nelle Stazioni dell' Arte della Cumana.