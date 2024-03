Napoli, Pasquetta all'ippodromo di Agnano con il trotto: in omaggio l'ingresso al Lotteria

Tradizionale convegno del lunedi di Pasquetta ad Agnano con nove corse al trotto a partire dalle ore 14. I cancelli dell'ippodromo saranno aperti fin dalle 10,30. È consentito l'acceso a tutto il parco verde e anche al prato della pista di galoppo. Possibile portare bici e giochi e mettere in funzione i barbecue in apposite aree.

Previsti punti di ristoro, musica e giochi per i bimbi. Il prezzo d'ingresso è di 5 euro per gli adulti e di 3 euro per i bambini da 3 ai 12 anni. Biglietti alle casse dell'ippodromo o in prevendita online. Il bigliettor adulti darà diritto ad un coupon valido per il Gran Premio Lotteria del primo maggio.